Epidemiolog: najprawdopodobniej potrzebne będą nowe szczepionki

Pandemii koronawirusa nie uda się opanować przed latem 2022 roku - powiedział w czwartek w radiu France Inter epidemiolog prof. Didier Pittet. Naukowiec ostrzegł również przed nowymi wariantami wirusa, do zwalczania których najprawdopodobniej będą potrzebne nowe szczepionki.

Najbliższe dwa miesiące będą trudne, ponieważ zimą wirusy atakujące układ oddechowy łatwo się rozprzestrzeniają - zaznaczył Pittet, który w szpitalu uniwersyteckim w Genewie kieruje programem kontroli zakażeń oraz współpracującym ze Światową Organizacją Zdrowia centrum bezpieczeństwa pacjentów.

.@DidierPittet prévoit un bilan final à l'été 2022: "Pendant encore 2 mois , il va falloir passer [l'hiver] et on pourra faire un premier bilan à l'été [2021] (...) À l'automne, il y aura d'autres variants, ce ne sera pas un automne normal" #le79Inter pic.twitter.com/UdAIa62rOU — France Inter (@franceinter) February 18, 2021

Pierwszej oceny skuteczności kampanii szczepień przeciw Covid-19 będziemy mogli dokonać po kilku miesiącach jej trwania, czyli na początku lata - ocenił epidemiolog.

Kolejne szczepionki?

Profesor ostrzegł również przed nowymi wariantami koronawirusa zaznaczając, że do ich opanowania najprawdopodobniej potrzebne będą nowe szczepionki.

ZOBACZ: Przełomowe dane dotyczące skuteczności szczepionki Pfizera

Obawy Pitteta dotyczące czasu trwania pandemii podziela francuska opinia publiczna.

Według przeprowadzonego przez ośrodek Elabe sondażu dla stacji BFM TV zaledwie 31 proc. Francuzów przewiduje, że "powrót do normalnego życia" sprzed pandemii będzie możliwy w 2021 roku. 30 proc. spodziewa się, że stanie się to dopiero w 2022 roku, a 17 proc., że nastąpi to po 2022 roku.

rsr/ PAP, polsatnews.pl