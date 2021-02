15-latek sterroryzował rówieśników nożem. Jego łupem padło 50 groszy

Do schroniska dla nieletnich trafił zatrzymany przez policjantów z Sosnowca 15-latek, który w centrum miasta z nożem w ręku sterroryzował innych nastolatków, żądając od nich pieniędzy. Chłopak stanie przed sądem rodzinnym.

"Sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta doszło do napaści na nastolatków. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 15 lat oraz dwóch chłopców zostali zaczepieni przez 15-latka. Agresor przebywał w towarzystwie swoich dwóch kolegów. W pewnej chwili nastolatek wyciągnął nóż i przystawiając go do brzucha, najpierw jednemu, później drugiemu z chłopców, zażądał od nich pieniędzy" - poinformowała w czwartek sosnowiecka policja.

Łupem napastnika padło... 50 groszy

Jak opisują policjanci, przerażeni nastolatkowie wyciągnęli wszystko, co mieli w kieszeniach. Łupem napastnika padło... 50 groszy i drobne przedmioty. Dziewczynki, które próbowały stanąć w obronie swoich kolegów również były zastraszane. Policjanci szybko ustalili sprawcę, zatrzymali go następnego dnia. Przy nastolatku znaleziono również środki odurzające. W środę sąd zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące. Za dokonanie rozboju z użyciem noża oraz posiadanie narkotyków odpowie teraz przed sądem rodzinnym.

WIDEO - Pacjent uznany za zmarłego "ożył". Prokuratura wszczęła śledztwo, NFZ prowadzi kontrolę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ PAP