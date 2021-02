Zbroja Zygmunta II Augusta przekazana Polsce. "Absolutnie wyjątkowy dar"

Po zakończeniu szczytu V4 w Krakowie, strona węgierska uroczyście przekazała Polsce zbroję Zygmunta II Augusta. Dotychczas należała ona do w zbiorów muzeum w Budapeszcie. - Oddaliśmy wam to, co zawsze było wasze - mówił premier Węgier Viktor Orban na Zamku Królewskim na Wawelu.

Orban zapewnił, że "wewnętrzna dyskusja węgierska wcale nie była łatwa". - To był szczęśliwy przypadek, szczęśliwe nieporozumienie, że zbroja znalazła się u nas. Po prostu wydawało się nam, że była to zbroja zrobiona dla Ludwika II. Wcale nie byliśmy paserami, po prostu myśleliśmy, że to nasze - mówił.

Premier zapewnił, że dopiero po dokładnych badaniach historycznych potwierdzono, że była to dziecięca zbroja Zygmunta Augusta. - Ze względu na to, że premier Polski zwrócił się do nas z oficjalnym wnioskiem, podjęliśmy jedyną możliwą decyzję. Pozwoliła nam na to przyjaźń polsko-węgierska - dodawał.

"Absolutnie wyjątkowy dar"

- Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Zamek Królewski na Wawelu to zawsze było serce polskiej państwowości. Znajdujemy się w wyjątkowej chwili. W chwili, gdy do Polski wraca młodzieńcza, dziecięca zbroja Zygmunta Augusta, naszego polskiego króla. To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego dla narodu polskiego - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier dodawał, że zbroja jest "symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej". Złożył szczególne podziękowania Viktorowi Orbanowi.

- Ród Jagiellonów, którego ostatnim reprezentantem był król Zygmunt II August, budował siłę tej części Europy, tak jak dzisiaj coraz odważniej stara się to robić Grupa Wyszehradzka - zapewniał.

W środę w Krakowie odbywał się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia formatu. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podpisali wspólną deklarację z okazji rocznicy oraz deklarację o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych.

