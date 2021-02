Działacze związani z Szymonem Hołownią przeszli do Platformy

- Struktury PO się rozrastają. Wczoraj na zarządzie przyjęliśmy 18 nowych członków współpracujących wcześniej w różny sposób z ruchami działającymi na terenie Sosnowca i Zagłębia - powiedział Chęciński podczas środowej konferencji prasowej w Sosnowcu.

- Chciałbym mocno prosić, by nie mówić w sposób pejoratywny, że to są przejęcia, przejścia. Zdarzają się spory w różnych organizacjach, stowarzyszeniach. Poza tymi stowarzyszeniami pozostały osoby bardzo ważne dla działalności lokalnej i nie tylko. Cieszę się, że zwróciły się do mnie jako do prezydenta Sosnowca, ale też wiceprzewodniczącego PO woj. śląskiego i przewodniczącego PO w Sosnowcu, dlatego, że dalej chcą w życiu społecznym lokalnym, ale może i szerzej, funkcjonować - dodał polityk Platformy.

"Zainspirowała nas koalicja 276"

Jego zdaniem nowi członkowie to wzmocnienie pomysłu na Koalicję 276. Stworzenie takiej koalicji zaproponowali ostatnio przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka i jej wiceprzewodniczący Rafał Trzaskowski. Jak mówili, ma to być platforma współpracy opozycji: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL, której celem jest zdobycie większości parlamentarnej.

ZOBACZ: Paulina Hennig-Kloska dołącza do ruchu Polska 2050

Jeden z nowych członków sosnowieckiej PO Wojciech Wieczorek podziękował za przyjęcie do partii. - Jesteśmy różnymi ludźmi, przedstawiamy różne osobowości i branże. Zainspirowała nas koalicja 276, dlatego znaleźliśmy się w PO - powiedział.

- W ruchu Polska 2050 uczestniczyliśmy, tylko że po medialnym wystąpieniu naszych liderów zostaliśmy zapomniani przez wszystkich, pominięci i nikt nie chciał z nami rozmawiać - dodał Wieczorek.

"Nie ma w tym niczego złego"

Bartek Wejman z biura prasowego ruchu Polska 2050, poproszony o komentarz dotyczący transferów powiedział, że "trudno komentować zdarzenia, które mają miejsce poza naszymi strukturami". - Osoby, o które pani pyta, nie były członkami naszego ruchu - podkreślił.

ZOBACZ: Posłowie KO mieli przejść do Ruchu Polska 2050 Hołowni. Nagła zmiana decyzji

Jak dodał ruch Polska 2050 jest młodą organizacją, do której codziennie dołączają nowi ludzie. - Wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami, zmieniać Polskę, witamy z otwartymi ramionami i angażujemy do wspólnych działań. Doskonale też rozumiemy, że niektórzy dochodzą do wniosku, iż swoją potrzebę pracy u podstaw wolą realizować gdzie indziej - zaznaczył Wejman.

- Nie ma w tym niczego złego, wszak wszyscy mamy w sercach dobro Polski. Szymon Hołownia niejednokrotnie zachęcał do angażowania się tam, gdzie jest im najbliżej - czy to ideowo, czy strukturalnie. Najważniejsze jest to, żeby robić dobrą robotę. Dlatego serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy zdecydowali się kroczyć tą niełatwą ścieżką i życzymy powodzenia w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz Polski - podkreślił Wejman.