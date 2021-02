Faustine Nogherotto nie żyje. 31-letnia piosenkarka poddała się eutanazji

Faustine poddała się zabiegowi eutanazji w Belgii pod koniec stycznia 2021 r. Francuskie media dopiero w tym tygodniu poinformowały o jej śmierci.

Od ponad 10 lat piosenkarka zmagała się z zespołem chronicznego zmęczenia. Dodatkowo miała zespół Gougerota-Sjögrena, czyli nieuleczalną chorobę, która prowadzi do upośledzenia m.in. gruczołów łzowych i ślinianek.

"Przede wszystkim to ekstremalne zmęczenie, moje ciało jest cały czas pozbawione energii. Wiem już, że kiedy skończę z tobą rozmawiać, będę zdyszana. Są także bóle mięśni. Nie mogę zejść ze schodów bez drżenia, czasem samo trzymanie drinka jest nie do zniesienia. Walka jest bardzo trudna do prowadzenia. Chcę powiedzieć naukowcom: ruszcie się, bo nie wiem, jak to przetrzymać, a przyszłość mnie przeraża" - mówiła w wywiadzie dla "Le Parisien" w 2015 roku.

"The End"

Z czasem musiała zacząć przyjmować morfinę, ale ból stawał się nie do zniesienia. Chantal Somm, założycielka stowarzyszenia Millions Missing France, które wspiera pacjentów z zespołem chronicznego zmęczenia, wyjawiła, że Nogherotto podjęła decyzję o eutanazji już dwa lata temu. Mniej więcej w tym okresie pojawił się ostatni post 31-latki na Facebooku - plansza "The End".

Faustine na małym ekranie pojawiła się po raz pierwszy jako 17-latka, gdy wzięła udział w programie "Star Academy" ("Akademia Gwiazd"). Dotarła do szóstego odcinka, ale program otworzył jej drzwi do kariery.

Jeszcze w liceum przeprowadziła się do Paryża, by pobierać lekcję śpiewu. W 2016 roku ponownie pojawiła się w telewizji, tym razem jako uczestniczka "N'oubliez pas les paroles!" ("Nie zapomnij tej melodii!"). Wygrała tam 20 tysięcy euro. Już wtedy była świadoma, że jest ciężko chora, dlatego połowę wygranej przekazała organizacjom, które pomagają osobom w podobnej sytuacji.

