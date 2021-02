Wody Polskie przekazały w komunikacie, że podejmują działania w dwóch innych obszarach operacyjnych przewidzianych dla akcji lodołamania – przy ujściu Wisły oraz w odcinku granicznym i dolnym Odry. Rozpoczęta 13 lutego br. akcja lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek została na krótko zawieszona z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne.

Wody Polskie podały, że na Odrze od wtorku zaplanowano rozpoczęcie akcji lodołamania. Do pracy przygotowanych jest łącznie 13 jednostek polskich i niemieckich, które mogą połączyć siły w szczytowym momencie lodołamania. "W poniedziałek podjęto przygotowania do akcji. Dwie jednostki sondowały Szczeciński Węzeł Wodny, sprawdzając stan kanału" – dodano. "We wtorek rano, ma wypłynąć 7 jednostek, a w środę dołączy do nich 6 kolejnych lodołamaczy z Niemiec" – zapowiedziały w komunikacie Wody Polskie.

Jak wyjaśniono, lód łamany będzie na Odrze Zachodniej, Odrze granicznej, Regalicy oraz na Jeziorze Dąbie. Jednostki wypłyną z siedziby Nadzoru Wodnego w Podjuchach oraz z OH Gryfice i Widuchowa. Od Szczecina i Gryfina w górę rzeki zaplanowane jest kruszenie i spławianie lodu, a także również zrobienie tzw. rynny na Regalicy w kierunku Jeziora Dąbie.

"Polsko-niemiecką akcją lodołamania na Odrze granicznej dowodzą Wody Polskie" - poinformowano.

Trwają patrole techniczne lodołamaczy

Ponadto na Dolnej Wiśle trwają patrole techniczne 7 lodołamaczy. "W poniedziałek o godz. 9.00 przystań w Przegalinie opuściły jednostki: Puma i Foka, które udały się najpierw do ujścia Wisły, a następnie w górę rzeki do Tczewa" – przekazano. Po patrolu jednostki mają wrócić do Przegaliny.

Puma jest lodołamaczem czołowym, zbudowanym w tym roku na zamówienie Wód Polskich. Foka to lodołamacz liniowy poprzedniej generacji. Wody Polskie zaznaczają również, że zadaniem jednostek jest ochrona przeciwlodowa mostów i zapewnienie spływu kry do morza.

Wody Polskie tłumaczą, że patrolowanie nie jest akcją lodołamania. Służy ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu dwóch nowych lodołamaczy Pumy i Narwala. "Tor wodny Wisły często ulega zmianie, dlatego powinien być sprawdzany pod kątem ewentualnej akcji lodołamania" – wyjaśniono.

Lodołamacze będą poruszać się wzdłuż koryta Dolnej Wisły, od ujścia do Zatoki Gdańskiej do wysokości mostu Knybawskiego, tj. do 903. km rzeki. Przewidziane są próby manewrowe jednostek i testy systemów nawigacyjnych oraz łączności.

Zdaniem Wód Polskich, obecna sytuacja hydrologiczna na Dolnej Wiśle nie stwarza podstaw do pogotowia lodowego ani akcji lodołamania. Ze względu na panujące obecnie niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne, na Zbiorniku Wodnym Włocławek praca lodołamaczy została wstrzymana. Wody Polskie zaznaczają, że obecnie w rejonie panują niesprzyjające warunki: silny wiar z północnych kierunków i niskie temperatury. Akcji nie sprzyja również niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku. "We wtorek odbędzie się kolejny sztab kryzysowy i zostaną podjęte dalsze decyzje ws. akcji lodołamania" – poinformowały Wody Polskie.

Sytuacja na rzekach i zbiornikach wodnych w poniedziałek jest, jak podkreślono, ustabilizowana, a w regionach, gdzie miejscami utrzymują się stany ostrzegawcze lub alarmowe poziom wody się nie zwiększa, trend pozostaje bez zmian.

