Problemy z rozliczeniem PIT-u przez internet. "Pracujemy nad ich usunięciem"

Strona urzadskarbowy.gov.pl od rana ładuje się bardzo długo lub wcale. Około południa kilkanaście minut trzeba było czekać na SMS-a z kodem potrzebnym do zalogowania się do epit.podatki.gov.pl. Po zalogowaniu się do serwisu, wielu użytkowników nie może sprawdzić i złożyć PIT-u za 2020 rok, ponieważ system nie pobiera danych.

Problemy występują od rana i prawdopodobnie są spowodowane wieloma wejściami na strony podatki.gov.pl czy urzadskarbowy.gov.pl.

Ministerstwo Finansów: prosimy o cierpliwość

"Mogą występować chwilowe problemy z dostępnością e-Urzędu Skarbowego. Pracujemy nad ich usunięciem. Prosimy o cierpliwość. Poinformujemy, jak tylko serwis będzie w pełni dostępny" - podało Ministerstwo Finansów w mediach społecznościowych.

PIT 2020. Rozliczenie przez internet

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r., kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r. Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.

