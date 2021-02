Mamy 2 543 nowe przypadki koronawirusa w Polsce - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 25 pacjentów chorych na Covid-19, z czego 20 osób miało schorzenia współistniejące. Bilans epidemii w naszym kraju zwiększył się więc do 1 591 497 zarejestrowanych zakażeń, z czego 40 832 pacjentów zmarło.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (473), pomorskiego (344), podkarpackiego (211), kujawsko-pomorskiego (197), dolnośląskiego (167), wielkopolskiego (157), śląskiego (146), warmińsko-mazurskiego (140), małopolskiego (115), zachodniopomorskiego (111), lubuskiego (77), łódzkiego (74), lubelskiego (61), podlaskiego (59), świętokrzyskiego (59), opolskiego (40). 112 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 20 osób.

Ponad 12 tys. osób w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach jest 12 026 osób. Pod respiratorami jest 1279 pacjentów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 27 141 łóżek i 2653 respiratory. Kwarantanną objęte są 128 654 osoby. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 347 670 zakażonych.

W ciągu doby wykonano ponad 22,5 tys. testów na koronawirusa.

W Polsce wykonano dotąd 2 122 245 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 13 587 w ciągu ostatniej doby. Pierwszą dawkę otrzymały łącznie 1 476 274 osoby, a drugą - 645 971.

Według danych rządu odnotowano dotąd 1775 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 3820 dawek.

"Mamy więcej zakażeń"





Według ministra zdrowia liczba przypadków koronawirusa w Polsce zaczęła wzrastać. - Odwraca się trend - powiedział w poniedziałek Adam Niedzielski.

- Skutkiem tego jest to, że średnia liczba dziennych przypadków z ostatniego tygodnia zbliżyła się do poziomu 5544, a tydzień wcześniej było to 5256 - powiedział minister.

- To pierwszy tydzień od wielu tygodni, kiedy ta średnia liczba dziennych przypadków zwiększyła się i nie są to wahania rzędu jednego procenta. To jest zwiększenie o blisko 5 proc. - powiedział.

- Dzisiejsze wyniki jeżeli chodzi o dzienną liczbę zakażeń pokazują nowy trend. Do tej pory obserwowaliśmy zmniejszenie dziennej liczby zakażeń. Dzisiejsza liczba zakażeń wynosząca 2,5 tysiąca przypadków, wydaje się liczbą małą, ale przypominam, że to liczba która raportuje faktyczne przypadki z niedzieli. Jest ona wyższa o ponad sto osób od liczby, która była raportowana tydzień temu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister odniósł się do zachowania turystów z Zakopanego na Krupówkach. - Jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu i noszenia maseczek - powiedział Adam Niedzielski, odnosząc się do sytuacji z Zakopanego, gdzie w weekend tłumy ludzi na Krupówkach lekceważyły obostrzenia pandemiczne.

- Nie chciałbym, aby Krupówki były początkiem III fali pandemii - powiedział minister zdrowia. - W weekend widzieliśmy obrazki, które nawet trudno komentować - powiedział minister i przypomniał, że w piątek rząd dokonał poluzowania obostrzeń, m.in. otwarte zostały m.in. hotele i stoki.

Testy nauczycieli przedszkoli W poniedziałek rozpoczynają się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne; potrwa do 19 lutego. Badanie przesiewowe na obecność koronawirusa nie obejmuje pracowników pomocniczych przedszkoli np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne placówki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze na terenie przedszkola. ZOBACZ: Szczepienia nauczycieli. Będą dwie rejestracje Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, badania przesiewowe nauczycieli pozwolą określić skalę ewentualnych zakażeń, a ich analiza pomoże w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Badanie przesiewowe nauczycieli przedszkolnych poprzedziły dwa badania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Również były to badania dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa). Kolejna tura zapisów W poniedziałek rusza też kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego, do końca dnia. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Rejestracja rozpoczęla się w poniedziałek o godzinie 8:00. Są dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

