Lodołamacze ruszają do akcji na Wiśle. Jest decyzja

- To są warunki, które umożliwią podjęcie wstępnej akcji lodołamania. Zobaczymy, co uda się zrobić - powiedział Daca na konferencji prasowej we Włocławku.

"Sytuacja na Wiśle jest stabilna i w miarę bezpieczna"

Jak podkreślał, "sytuacja na Wiśle jest stabilna i w miarę bezpieczna", poziom wody w Płocku spadł o 20 cm i spada na wszystkich wodowskazach w okolicy. ZOBACZ: Wisła w okolicach Płocka znów niebezpieczna. Zatory lodowe również na Pilicy i Odrze Daca wyjaśnił też, że czoło pokrywy lodowej z okolic Płocka przemieściło się w stronę Kępy Polskiej i Wyszogrodu, gdzie poziom wody rośnie, ale nie przekroczył jeszcze stanu alarmowego. WIDEO: Lodołamacze ruszają do akcji na Wiśle Akcja może potrwać kilka tygodni - Stała pokrywa lodowa, jest w tym momencie ukształtowana na odcinku ok. 90 km. Do tego czoła lodu dopływa ok. 80 procent śryżu (zlodowaciałe kryształki tworzące się w wodzie rzek). Pewnie stała pokrywa będzie jeszcze narastała. Charakteryzuje się tym, że ma liczne spiętrzenia. Jest dużo gruzu lodowego, połamanego. On powstał w trakcie tworzenia pokrywy. To diametralnie inne pokrywa niż ta, która była kilkanaście dni temu, gdy po raz pierwszy ruszyliśmy do akcji - mówił zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. ZOBACZ: Wzrasta poziom wody w rejonie Płocka. Worki z piaskiem przed domami Dodał, że obecnie grubość lodu jest zdecydowanie większa. Zidentyfikowane są przynajmniej 2-3 zatory. Są utworzone na odcinku stałej pokrywy lodowej. - Przed nami trudna i czasochłonna akcja na Wiśle. Może potrwać kilka tygodni - dodał. Podkreślił, że prognozy pogody na najbliższe dni są różne, ale na pewno lodołamacze będą wykorzystywane w sobotę i niedzielę. - Co będzie dalej? Decyzja zapadnie na bieżąco - powiedział Woś. Długoterminowe prognozy mówią o odwilży od kolejnego weekendu. - Pytania, jaka to będzie odwilż. Oby nie była zbyt gwałtowna. (…) Oby pozwoliła nam odprowadzać stałą pokrywę lodową, zanim do koryta rzeki zaczną dopływać zwiększone ilości wody - stwierdził Woś. "Jeżeli ktoś nie może nam pomóc - niech nie przeszkadza" Prezes Daca zaapelował, żeby sytuacji z lodem na Wiśle, podnoszeniem się poziomu rzeki nie wykorzystywać politycznie. - Pracujemy 24 godziny na dobę. Wiemy, co robimy i jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Jeżeli ktoś nie może nam pomóc - niech nie przeszkadza - podkreślił. Warunki pogodowe z lutego 2021 uznał za normalne, a brak mrozów, śniegu i lodu w ostatnich latach za anomalię.

pgo/ PAP