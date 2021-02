Sędzia pokazał dwie czerwone kartki. Teraz obawia się o życie

W 70. minucie czerwony kartonik otrzymał Luis Diaz, a po jego faulu mecz został przerwany.

Drugą czerwoną kartkę w siódmej minucie doliczonego czasu otrzymał Mateus Uribe za uderzenie rywala głową. Grając w dziewięciu Porto straciło gola w 12. min doliczonej minucie.

Pogróżki po meczu

Po meczu szefowie Porto krytykowali arbitra, ale sprawa zrobiła się poważna, gdy zaczęto anonimowo kierować pod jego adresem poważne groźby, łącznie ze śmiercią.

