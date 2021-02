Poseł KO: Budka wysłał Gowinowi list z zaproszeniem do rozmów

W środę znaczna część mediów prywatnych protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru" przeciwko projektowi dotyczącego opodatkowania reklam. Od rana telewizje Polsat News i TVN24 zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. Polsatnews.pl, TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Protest mediów wsparły również niektóre opozycyjne partie polityczne.

O co chodzi w proteście mediów? Wyjaśniamy w 10 punktach.

Od rządowego projektu zdystansowało się ugrupowanie Jarosława Gowina. "Porozumienie nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy o podatku od reklam w zaproponowanym kształcie" - czytamy w stanowisku partii datowanym na piątek. Porozumienie podkreśliło, że opowiada się za niskimi, "a jednocześnie sprawiedliwymi podatkami".

Prowadzący "Debatę Dnia" Grzegorz Jankowski zapytał posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Zalewskiego o to, czy w obliczu dwugłosu w koalicji rządowej politycy Platformy "kuszą" Jarosława Gowina.

- Jarosław Gowin dostał zaproszenie do rozmów i konsultacji z tymi partiami, które będą tego chciały, na przyszły tydzień, w taki sposób, żeby to były wspólne konsultacje polityczne z przedstawicielami mediów, które są wolne - odpowiedział poseł KO.

Jak dodał, "kuszenie" to słownictwo publicystyczne, a politycznie jest to zaproszenie do rozmów w konkretnej sprawie.

"Kaczyński nie jest w stanie pracować z tymi, którzy mają własne zdanie"

Grzegorz Jankowski zapytał, kto wystosował to zaproszenie do wicepremiera. - Ja widziałem list w tej sprawie podpisany przez Borysa Budkę, ale zakładam, że jest to dokonanie w porozumieniu i pani poseł (Anna Maria Żukowska z Lewicy - red.) to potwierdzi - powiedział.

Zalewski dodał, że list został wystosowany w piątek. Poseł KO przyznał, że nie wie, czy Jarosław Gowin na zaproszenie odpowiedział.

WIDEO: fragment "Debaty Dnia"

Polityk podkreślił, że Jarosław Kaczyński szanuje ludzi, którzy mają własne zdanie, ale nie jest w stanie z nimi pracować. - On jest w stanie pracować z tymi, którzy mu się podporządkują i ich nie szanuje - dodał.

Zdaniem Zalewskiego, jeśli politycy Porozumienia chcieliby utrzymać minimum niezależności, są skazani na opuszczenie Zjednoczonej Prawicy.

Resort finansów "otwarty na dialog"

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślał w środę, że projektowany podatek to "opłata, która została wprowadzona w wielu innych krajach Unii Europejskiej". Podał w tym kontekście przykład m.in. Francji i Belgii.

- Inne kraje Unii Europejskiej wprowadziły tę daninę, ponieważ mamy taką sytuację, że bardzo często cyfrowi giganci, duże firmy unikają opodatkowania i ten podatek, który teraz jest w fazie konsultacji, w fazie projektowej, zakłada, że będzie od 2 do 15 proc. - zależnie od tego, jakie będą przychody danej firmy, jaki to będzie towar reklamowany i wszystkie te środki finansowe mają pomóc m.in. w działaniu Narodowemu Funduszu Zdrowia, czyli mają być przeznaczone na zdrowie oraz na Fundusz Zabytków, w związku z tym to jest taka opłata solidarnościowa, która obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej - przekonywał Müller w TVP Info.

Ministerstwo Finansów jest otwarte na dialog z przedstawicielami mediów - poinformował w środę resort. MF liczy, że w sprawie projektu dotyczącego składki od reklam, wspólnie z rynkiem zostaną wypracowane rozwiązania akceptowalne dla wszystkich.

zdr/prz/ Polsat News