Pochmurno, opady śniegu. Pogoda może niekorzystnie wpływać na samopoczucie

Europa północna i centralna jest w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem rozległych niżów znad Ukrainy i północnego Atlantyku.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie rosnąć.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na Pomorzu i wybrzeżu oraz na Podkarpaciu, opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w woj. pomorskim o 10 cm, w powiatach nadmorskich woj. zachodniopomorskiego o 12 cm, na Podkarpaciu o 5 cm. Temperatura maksymalna od -12 st. C, -13 st. C na Pogórzu Karpackim i -11 st. C na wschodzie do -8 st. C w centrum i -2 st. C, -1 st. C na Pomorzu Zachodnim i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i południowym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na wschodzie Podkarpacia do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Jak poinformowało IMGW, w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i na wybrzeżu pogoda będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Na pozostałym obszarze kraju przeważać będą obojętne warunki biometeo, jednak rano i wieczorem odczujemy stres zimna.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na Pomorzu i wybrzeżu, opady śniegu. Na wschodzie wybrzeża i Pomorza oraz na Kujawach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od -21 st. C w dolinach Karpackich i -15 st. C na północnym wschodzie do -12 st. C w centrum i -8 st. C na zachodzie, cieplej na wybrzeżu i gdzieniegdzie na Pomorzu: od -6 st. C do -3 st. C.

Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na Pomorzu, wybrzeżu i Kujawach oraz na południu kraju, opady śniegu. W rejonach największych opadów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - 8 cm.

Temperatura maksymalna od -9 st. C w dolinach karpackich i -6 st. C na wschodzie Podkarpacia do -1 st. C w centrum i 2 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna około -9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna około -12 st. C.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna około -1 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.

