70-latek samotnie przepłynął Atlantyk. "Wiosłowanie było nudne"

Brytyjczyk przyznał, że wiosłowanie było nudne, ale cieszył się nie tylko z dotarcia do mety. Udziałem w wyścigu zbierał fundusze na cele charytatywne, a konkretnie na walkę z Alzheimerem.

ZOBACZ: Gołąb pokonał 13 tys. km z USA do Australii. Władze chcą go zabić

Do tej pory udało mu się zebrać 883 tys. funtów i na tym nie koniec, bo wpłaty ciągle płyną. Rothwell spodziewa się, że w ten weekend kwota przekroczy milion funtów.

"Wioślarstwo jest nudne"

- Wioślarstwo jest nudne, naprawdę nudne, każde pociągnięcie takie samo. Nie spodziewałem się, że coś wygram, a byłem w połowie swojej grupy wiekowej - na czwartym miejscu. Ukończenie zawodów to dla mnie sukces - powiedział dziadek trójki wnucząt, który już wcześniej wygrał wyścig życia "pokonując" raka prostaty.

Missed Frank crossing the finish line on Saturday?



Don’t worry, we’ve got you covered! Here he is, calling out to Judith as he completes his 3,000 mile journey in Antigua.



Frank completed his challenge in 56 days, 2 hours and 41 minutes.



He’s still on cloud nine! pic.twitter.com/gf6nDldrB7