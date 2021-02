Fałszowali recepty na leki nowotworowe. NFZ stracił blisko 11 mln zł

Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia dot. tzw. "mafii lekowej". Liczy on 750 stron i dotyczy 26 osób, wśród których 12 oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 89 przestępstw, w tym 4 oskarżonym przedstawiono zarzut zorganizowania i kierowania grupą przestępczą. Jedną z osób kierujących grupą był Albin B., menedżer sprzedaży do spraw sieci aptecznych.

Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci recept oraz oszustwa. Aktem oskarżenia objęto również zarzuty dotyczące obrotu substancjami psychotropowymi oraz środkami odurzającymi, a jednemu z oskarżonym zarzucono również handel amunicją bez wymaganego zezwolenia.

Wśród oskarżonych jest lekarz, który wystawił ponad 5300 poświadczających nieprawdę recept, jak również pracownicy aptek, w których realizowano "lewe" recepty oraz pośrednicy. Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Mechanizm działania



Albin B. przekazywał listę leków, w oparciu o którą pozostałe osoby kierujące grupą wydawały polecenia lekarzowi oraz jego córce wypisania recept na wysokorefundowane leki wykorzystywane do terapii nowotworowej - ustalili śledczy. Następnie recepty były realizowane za pośrednictwem innych członków grupy i przekazywanie Albinowi B. oraz innym osobom. Leki te stawały się w ten sposób przedmiotem nielegalnego obrotu, na tzw. "czarnym" rynku, jak i poza granicami kraju. Jak ustalił prokurator, na działalności grupy Narodowy Fundusz Zdrowia stracił blisko 11 milionów złotych.



Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonych



Na mieniu oskarżonych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych w wysokości 4 milionów złotych, jednak kwota ta będzie wyższa po dokonaniu wpisów w księgach wieczystych i ustanowieniu hipotek na nieruchomościach należących do oskarżonych, o które wystąpił prokurator.

Przy Albinie B. zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 300 tysięcy złotych, ujawniono i zabezpieczono 5 samochodów oraz ustanowiono hipoteki przymusowe na 3 nieruchomościach o łącznej wartości prawie 1,5 milion złotych. Ponadto prokurator dokonał zajęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 130 tysięcy złotych.

ac/zdr/ polsatnews.pl