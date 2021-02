W Zagrodnie i Uniejowicach w powiecie złotoryjskim na Dolnym Śląsku w sobotę przerwane są dostawy wody, po tym jak tir wpadł do rzeki w miejscowości Zagrodno i uszkodził wodociąg.

Do wypadku doszło około godziny 9 na lokalnej drodze w Zagrodnie. Ciężarówka wpadła w poślizg i stoczyła się do rzeki. "Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna; kierowcy ciężarówki nic się nie stało i o własnych siłach wyszedł z pojazdu. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia" - powiedział podkomisarz Wojciech Jabłoński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W wyniku wypadku w Zagrodnie uszkodzony został wodociąg. Gmina poinformowała na portalu społecznościowym, że przerwana została sieć wodociągowa Zagrodno – Uniejowice. "W tych miejscowościach obecnie jest przerwa w dostawie wody. Na tę chwilę nie wiadomo, ile potrwa awaria" - podano.

