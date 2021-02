"Białorusini oczekiwali na więcej ze strony Zachodu". Cichanouska w "Dzień na Świecie"

Swiatłana Cichanouska jest jedną z osób nominowanych do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Kandydaturę opozycjonistki zgłosił prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

- Każdy przejaw zwrócenia przez społeczność międzynarodową uwagi, jest dziś dla Białorusi niezwykle ważny. Świat pełen jest wielu innych informacji, to co dzieje się na Białorusi to jednak nasz ból i chcemy, by świat o tym bólu rozmawiał. Nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla jest więc bardzo ważna. Musi Pan zrozumieć, że to nie ja jestem nominowana, nominowani są mieszkańcy Białorusi. Oni na tę nagrodę zasługują. Ma to więc znaczenie i jestem bardzo wdzięczna tym, którzy poprą naszą nominację - mówiła Cichanouska w rozmowie z prowadzącym magazynu "Dzień na świecie" Janem Mikrutą.

