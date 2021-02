"Historyczne zwycięstwo". Państwo skazane za niedostateczną walkę z globalnym ociepleniem

Bezprecedensowy wyrok zapadł w dwa lata po złożeniu skargi. Do sądu złożyła ją grupa organizacji pozarządowych wsparta przez podpisy dwóch milionów obywateli.

Rząd Francji oskarżono w niej o "bezczynność klimatyczną", czyli brak działań ukierunkowanych na powstrzymanie zmian klimatycznych w kraju i na świecie.

"Historyczne zwycięstwo"

"To historyczne zwycięstwo dla klimatu" - cytuje ekologów "Le Monde". Gazeta zauważa, że podczas "pierwszego poważnego procesu klimatycznego we Francji" wymiar sprawiedliwości uznał aparat rządowy winnym "uchybień w wypełnianiu zobowiązań w walce z globalnym ociepleniem".

Clémentine Baldon, prawnik Fundacji Nicolasa Hulota zajmującej się ochroną środowiska, określiła wyrok mianem "rewolucyjnego". Według niej dowodzi on, że państwo jest winne "szkód ekologicznych" i "odpowiedzialne za kryzys klimatyczny". Przedstawiciele organizacji mają nadzieję, że "sprawiedliwość nie ograniczy się do uznania winy państwa, ale zmusi je również do podjęcia konkretnych działań w celu przestrzegania zobowiązań klimatycznych".

🎉 #LAffaireDuSiècle est HISTORIQUE : l’inaction climatique de l’Etat est jugée ILLÉGALE !



Cette victoire, c’est grâce à vous ! 👏



Restons mobilisé·e·s pour aller➕loin et obtenir de nouvelles victoires. Ensemble nous pouvons faire agir l’Etat concrètement pour le climat ! 👇 pic.twitter.com/jmokn6nqBR — L'affaire du siècle (@laffairedusiecl) February 3, 2021

Uzasadniając wydane postanowienie, sędzia podkreślił, że rząd nie działa należycie w kwestii obiecanej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nakazał państwu zapłatę symbolicznej grzywny w wysokości 1 euro w ramach zadośćuczynienia za "krzywdy moralne".

Court rules France failed to respect its climate change goal https://t.co/6fG1rxP0NE — The Independent (@Independent) February 3, 2021

Francuskie władze - w porozumieniu paryskim podpisanym w 2015 roku - zobowiązały się, że do 2030 roku zmniejszą ilość wyprodukowanych zanieczyszczeń o 40 procent w stosunku do poziomu z roku 1990.

Francja chce również osiągnąć neutralność węglową. Pierwotnie zakładano, że uda się to zrobić do 2050 roku.

Czcze słowa Prezydenta?

W grudniu Prezydent Francji Emmanuel Macron apelował do przywódców europejskich, aby kraje UE przyjęły bardziej ambitne cele. Bardzo zdecydowanie wypowiadał się na temat środków, które miałyby pomóc w walce z efektem cieplarnianym. Namawiał, aby zintensyfikować działania na rzecz klimatu. Mówił, że trzeba zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nie o 40, lecz o 55 procent.

Greenpeace, Oxfam France i dwie inne organizacje zauważają jednak, że władze w Paryżu same nie wywiązują się z podjętych w 2015 roku zobowiązań. Podkreślają, że obecne tempo redukcji nie pozwoli na zrealizowanie założonych przez kraj celów w 2030 roku.

Dane pokazują, że emisja gazów cieplarnianych, między 2018 i 2019 rokiem, spadła we Francji o 0,9 procent. Tymczasem, aby osiągnąć wymagane 40 procent, powinno to być ponad 1,5 procent rocznie - od momentu podpisania porozumienia - do 2025 roku. Później ta wartość musi wynosić 3,2 procent, aż do osiągnięcia neutralności węglowej.

