Branża obuwnicza poza rządową tarczą. "Lockdown powoduje, że towar u nas zalega"

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina, by rekomendował rządowi rozszerzenie "Tarczy antykryzysowej” o producentów obuwia – podał kalwaryjski magistrat. Branża z powodu koronawirusa przeżywa zapaść.

Samorządowiec spotkał się z liderami Polskiej Grupy Producentów Obuwia. Kalwaria Zebrzydowska jest krajowym zagłębiem obuwniczym. Działa tu co piąta polska firma tej branży.

- Spotkanie było okazją do omówienia trudnej sytuacji w jakiej znalazła się branża szewska, którą w znaczącym stopniu dotknęła pandemia koronawirusa. Przedstawiciele Grupy, podkreśli, iż producentów obuwia nie objęła pomoc w ramach "Tarczy antykryzysowej". Obuwnicy apelują do rządu, aby firmy działające w ramach kodu "PKD: 15.20.Z Produkcja obuwia" mogły skorzystać z rządowej pomocy. Do ich apelu dołączył burmistrz – podał w komunikacie kalwaryjski magistrat.

Członkowie Grupy Michał Góralczyk, Dawid Czermak i Marcin Kucharczyk, podkreślali że spośród 3,6 tys. polskich producentów obuwia najwięcej zlokalizowanych jest w Małopolsce: ponad 1,3 tys. W samej Kalwarii Zebrzydowskiej jest ich 677.

Branża poza tarczą

"Warto podkreślić, że przez lata lokalni obuwnicy dzięki swojej przedsiębiorczości i pracowitości zapracowali na uznanie, z powodzeniem konkurując z zagranicznymi firmami, podejmując często nierówną walkę o klienta z rynku azjatyckiego. Osiągnęli to poprzez wysoką jakość oferowanych produktów, czerpiąc też z doświadczenia sięgającego często kilku pokoleń" – wskazał w komunikacie urząd.

Obuwnicy i władze lokalne podkreśliły, że pandemia koronawirusa bardzo mocno dotknęła branżę. - Większość producentów notuje spadek sprzedaży oraz brak zamówień od kontrahentów. Jedną z przyczyn stanowiło zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych. Kolejna przyczyną jest specyfika produkcji: wytwarzanie obuwia na konkretny sezon - wiosna-lato, jesień-zima. Pandemia ten cykl zachwiała, a sklepy i magazyny zapełniły się modelami z poprzedniego sezonu, co ograniczyło nowe zamówienia – zwrócili uwagę.

Polska Grupa Producentów Obuwia, w związku z pominięciem branży szewskiej w Tarczy Antykryzysowej 2.0, w ostatnim czasie apelowała m.in. do prezydenta RP, premiera, a także resortu rozwoju o objęcie ich wsparciem.

Producentów wsparł także burmistrz Augustyn Ormanty. Zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina oraz pełnomocnika premiera ds. promocji polskiej marki Andrzeja Gut-Mostowego, by rekomendowali Radzie Ministrów rozszerzenie programu rządowego o branżę obuwniczą.

Rozszerzenie tarczy

Polska Grupa Producentów Obuwia jest stowarzyszeniem, które powstało w 2019 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak podali, była to "odpowiedź na krzywdzące przepisy prawne, które powodują, że wielu importerów może podszywać się pod krajowe marki". Grupa zrzesza kilkadziesiąt firm z branży obuwniczej i pokrewnych. Każda z nich posiada w 100-proc. polski kapitał.

We wtorek wicepremier Gowin poinformował, że Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę Finansową 2.0 o dziewięć kodów PKD. Wśród nich jest "sprzedaż hurtową odzieży i obuwia" - 46.42.Z.

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

