Bezdomny zmarł na dworcu. Włoski dziennik: miał duży majątek

Do majątku zmarłego bezdomnego Umberto Quintino Diaco należały też dwa furgony. Jego rodzina z Kalabrii powiedziała gazecie, że szukała go. "Ale on nie chciał zostać znaleziony. Postanowił na zawsze pozostać duchem" - wyjaśniła jego siostra Chiarina.

Umberto Quintino Diaco, 75 anni, è stato trovato morto dalla Polfer della stazione di Porta Garibaldi. Aveva azioni e una pensione tedesca https://t.co/pGG3gwCjOr — Corriere della Sera (@Corriere) February 3, 2021

Nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna dorobił się majątku. Emeryturę w wysokości 750 euro miesięcznie otrzymywał z Niemiec, ponieważ po ucieczce z domu pracował w Monachium.

Został znaleziony martwy pod koniec stycznia na mediolańskim dworcu Porta Garibaldi. Odmawiał przyjęcia pomocy ze strony opieki społecznej i Caritasu.

ms/ PAP