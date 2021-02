Amazon miał zatrzymać ponad 60 mln dolarów z napiwków pracowników. Teraz musi je zwrócić

Według FTC 61,7 miliona dolarów stanowi pełną kwotę zatrzymaną przez Amazon. Zostanie ona przeznaczona na rekompensaty dla kierowców Amazon Flex.

Komisja złożyła skargę, ponieważ firma zamieściła ogłoszenie, z którego wynikało, że partycypując w programie Flex, kierowcy mogą zarabiać od 18 do 25 USD za godzinę i zatrzymać wszystkie napiwki od klientów.

Narzekania setek kierowców

Według FTC Amazon obniżył stawkę godzinową dla kierowców Flex nie informując ich o tym i wykorzystał napiwki, aby wyrównać różnicę między stawką obiecaną kierowcom, a nową, niższą stawką godzinową. Setki kierowców narzekało na zmianę i oskarżyło Amazon o celowe ukrywanie zmiany wynagrodzenia - informuje "Forbes".

