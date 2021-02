Nielegalny hazard. Zatrzymano 19 osób, zabezpieczono 70 automatów do gier i gotówkę

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu rozbiła grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem. Zatrzymano 19 osób na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego. Zabezpieczono 70 nielegalnych automatów do gier, ponad pół miliona złotych, samochody osobowe i dostawcze, elektronikę oraz dokumentację finansową.

Zatrzymani członkowie grupy przestępczej byli odpowiedzialni za logistykę, rozliczenia finansowe, dostawę oraz serwis maszyn do gier. Funkcjonariusze przeszukali 28 lokali użytkowych i mieszkalnych, w tym pilnie strzeżony magazyn z nielegalnymi automatami do gier oraz elektronikę do ich instalacji.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania przestępstw skarbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej. Wśród zatrzymanych jest 18 obywateli Polski i 1 z Ukrainy. Wobec 6 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Dokonano także zabezpieczenia na nieruchomości o wartości ok. 320 tys. zł.

WIDEO: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie o zatrzymaniach

Osobom biorącym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych, grozi kara pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy oraz kary grzywny. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, organizatorom nielegalnych gier, ale także właścicielom lokali, w których je urządzano grozi kara administracyjna - 100 tys. zł od każdego nielegalnego automatu.

WIDEO: KAS rozbiła grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem

To największa grupa przestępcza zajmująca się nielegalnym hazardem rozbita przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. W trakcie działalności grupy wykorzystano do nielegalnej działalności 460 automatów do gier, od początku sprawy zabezpieczono 507 urządzeń. Postępowanie jest w toku i ma charakter rozwojowy.

pgo/ polsatnews.pl