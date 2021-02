Śnieżyca w Nowym Jorku. Zamknięto lotniska, wstrzymano pociągi

Stanem wyjątkowym gubernator objął miasto Nowy Jork, Long Island oraz Hudson Valley. Wezwał mieszkańców, aby unikali podróżowania bez ważnego powodu.

"To nie żart"

"Ta burza (śnieżna) to nie żart, a głównym zmartwieniem w tej chwili jest fakt, że spodziewane tego popołudnia opady dwóch cali (5 cm) śniegu na godzinę stwarzają niezwykle niebezpieczną sytuację na naszych drogach. Kiedy śnieg pada w takim tempie, pługom bardzo trudno jest za tym nadążyć" - oznajmił Cuomo w komunikacie prasowym.

A powerful winter storm pummeled much of the Northeastern U.S. on Monday, canceling flights, shutting down parts of the nation’s largest subway and postponing the distribution of some coronavirus vaccines.https://t.co/KR88ZOskxR pic.twitter.com/92AMKiBjl3