Nie żyje kapitan Tom Moore. Stuletni weteran zebrał miliony funtów dla służby zdrowia

Informację o śmierci weterana za pośrednictwem oficjalnego twitterowego konta "Kapitana Toma".





W niedzielę Hannah Ingram-Moore informowała, że jej ojciec w ostatnich tygodniach miał zapalenie płuc, a w zeszłym tygodniu test potwierdził u niego obecność koronawirusa.

"Był z nami w domu do dzisiaj, gdy zaczął potrzebować dodatkowej pomocy przy oddychaniu. Jest leczony w szpitalu, ale nie jest na oddziale intensywnej terapii" - napisała. Stacja Sky News podała, że Moore jeszcze nie został zaszczepiony przeciw COVID-19, bo przechodził zapalenie płuc.





Moore stał się w Wielkiej Brytanii symbolem nadziei w trakcie epidemii koronawirusa. Weteran II wojny światowej, który obecnie porusza się przy pomocy chodzika na kółkach, na początku kwietnia zeszłego roku postanowił pomóc brytyjskim lekarzom i pielęgniarkom walczącym z epidemią. Na fundraisingowej platformie JustGiving ogłosił zbiórkę pieniędzy i wyzwanie dla siebie samego - przejście przed setnymi urodzinami stu liczących 25 metrów okrążeń wokół domu.





Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y