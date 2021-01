Profesor uczył "zza grobu". Student dowiedział się przypadkiem

Ansuini opisał całą historię w kilku tweetach w zeszłą środę.

"Właśnie dowiedziałem się, że profesor, u którego uczęszczam na kurs zmarł w 2019 r. Technicznie jednak nadal prowadzi zajęcia - jest wyszczególniony jako prowadzący, uczelnia korzysta z nagrań przygotowanych przed jego śmiercią" - napisał student nie kryjąc zaskoczenia.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT