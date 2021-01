Mamy 5864 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. Nie żyją 303 kolejne osoby. Od początku epidemii w Polsce zakaziło się 1 508 674 osób. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 37082 osób.

Nowe przypadki pochodzą z woj. mazowieckiego (950), wielkopolskiego (549), pomorskiego (523), śląskiego (493), kujawsko-pomorskiego (482), zachodniopomorskiego (396), dolnośląskiego (338), łódzkiego (335), warmińsko-mazurskiego (326), lubelskiego (318), małopolskiego (265), podlaskiego (251), lubuskiego (178), podkarpackiego (150), opolskiego (100), świętokrzyskiego (82).

128 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 250 osób.

Jak zastrzega resort zdrowia, "w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów".

Ponad 13,5 tys. osób w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 tys. 654 osoby. 1409 pacjentów jest pod respiratorami - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 tys. 229 łóżek i 2 tys. 826 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi ponad 15 tys., a respiratorów – ponad 1400.

Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 174 tys. 906 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 mln 264 tys. 574 chorych na COVID-19.

W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 44 tys. 045 osób. W sumie szczepionkę przyjęło do tej pory 1 141 081 Polaków.

Obostrzenia przedłużone

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych; działać będą mogły instytucje kultury - muzea i galerie sztuki; przestają natomiast obowiązywać godziny dla seniora.

Centra i galerie handlowe będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązywać będą limity klientów: 1 osoba na 10 m kw. – w sklepach do 100 m kw. powierzchni oraz 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. powierzchni.

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także galerie sztuki, muzea i biblioteki. Zamknięte dalej pozostaną m.in.: teatry, kina, domy kultury.

Z pozostałych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa rząd wymienia: utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi; zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje też zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Świat walczy z wirusem



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

prz/ polsatnews.pl