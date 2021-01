Gala KSW 58 w PPV w Cyfrowym Polsacie i IPLI

W pozostałych walkach widzowie zobaczą m. in. gwarantującego niezwykle widowiskowe walki Michała Michalskiego oraz niepokonanych w zawodowym MMA – "Cichego Zabójcę" z Dagestanu Shamila Musaeva krzyżującego rękawice ze znakomitym Słoweńcem Urošem Jurišiciem. Cena realizowanego wyłącznie w systemie "pay-per-view" (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT oraz na urządzeniach mobilnych.



8 emocjonujących walk, w tym 1 o pas mistrzowski



Rozpoczynająca rok 2021 Gala KSW 58 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Widzowie zobaczą osiem walk, z czego jedna z nich stoczy się o pas w wadze piórkowej. Zawalczą o niego, podczas walki wieczoru, broniący tytułu Salahdine Parnasse (14-0-1, 2 KO) i obdarzony bardzo mocnym uderzeniem Daniel Torres (11-4, 5 KO). W kolejnym dobrze zapowiadającym się starciu spotkają się wracający do klatki po przerwie złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Szymon Kołecki (8-1, 8 KO) oraz weteran KSW Martin ("King Kong") Zawada (29-15-1, 18 KO).



Pojedynek w kategorii półśredniej rozegra się pomiędzy jednym z najbardziej efektownie walczących zawodników KSW Michałem Michalskim (8-4, 4 KO) i Aleksandarem Rakasem (16-7, 8 KO), który ma na koncie 16 wygranych pojedynków, a 14 z nich skończył przed czasem. Ponadto na gali widzowie zobaczą także walkę dwóch niepokonanych dotąd zawodników: niedoszłego pretendenta do tytułu w wadze lekkiej, Shamila Musaeva (13-0, 8 KO) oraz byłego mistrza amerykańskiej organizacji Titan FC, Uroša Jurišicia (11-0, 5 KO).



30 stycznia, już po raz piąty, do klatki na KSW wejdzie także jeden z czołowych polskich zawodników kategorii koguciej, Paweł „The Polish Eagle" Polityło (5-2). Jego rywalem będzie zaledwie 23-letni Czech, David Martinik (4-1). Kibice zobaczą również jednego z najbardziej obiecujących zawodników polskiego MMA, Roberta Ruchałę (4-0), który zadebiutował w klatce KSW w 2020 roku, krzyżującego rękawice z niebezpiecznym Danielem Bažantem (5-1, 5 KO). Zawodnicy spotkają się w umownym limicie do 68 kilogramów.



Podczas KSW 58 w kategorii lekkiej dojdzie do pojedynku dwóch niezwykle niebezpiecznych grapplerów – słynący z gry parterowej Bartłomiej "Małpa" Kopera (9-6) zmierzy się z utytułowanym Argentyńczykiem mieszkającym w Chorwacji, Francisco "El Croata" Barrio (7-2, 2 KO).



Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.



Jak zamówić galę KSW 58 w Cyfrowym Polsacie?



Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

• przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

• w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

• w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

• w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

• portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

• przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

• e-płatności.



Jak obejrzeć galę KSW 58 w IPLI?



Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 58, na żywo i w Full HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA – na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą lub przelewem.



Karta walk:



Walka o pas kategorii piórkowej | KSW Featherweight Championship Bout

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-0-1, 2 KO, 4 Sub) vs Daniel Torres (11-4, 5 KO, 1 Sub)



93,0 kg/205 lb: Szymon Kołecki (8-1, 8 KO) vs Martin Zawada (29-15-1, 18 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (8-4, 4 KO, 1 Sub) vs Aleksandar Rakas (16-7, 8 KO, 6 Sub)

77,1 kg/170 lb: Shamil Musaev (13-0, 8 KO, 2 Sub) vs Uroš Jurišić (11-0, 5 KO, 5 Sub)

120,2 kg / 265 lb: Michał Andryszak (21-9, 14 KO, 8 Sub) vs Guto Inocente (8-5, 4 KO, 3 Sub)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (5-2, 1 KO) vs Dawid Martinik (4-1, 1 KO, 2 Sub)

68,0 kg/150 lb: Robert Ruchała (4-0, 2 Sub) vs Daniel Bažant (5-1, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (9-6, 7 Sub) vs Francisco Barrio (7-2, 2 KO, 4 Sub)

