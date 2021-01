Prezydent podziękował harcerzom za pomoc w czasie pandemii. "To był rok próby"

Prezydent spotkał się w piątek w Pałacu Prezydenckim z organizacjami harcerskimi oraz charytatywnymi, które uczestniczą w walce ze skutkami pandemii koronawirusa; obecni byli m.in. przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritas.

Andrzej Duda podziękował przedstawicielom organizacji "za ogromne zaangażowanie, za wielkie serce włożone w pomoc, za solidarność w pandemii koronawirusa". Zaznaczył, że ostatni rok był "czasem próby". "Próby pokazującej, czy nasza legendarna solidarność, którą tyle razy się szczycimy w Europie i na świecie, że kiedyś ją stworzyliśmy - (i która) przybrała postać wielkiego ruchu społecznego, związku zawodowego Solidarność, który wyprowadził nas zza żelaznej kurtyny; która jest nasza dumą - czy ona działa, czy Polacy są solidarni, czy też byli solidarni tylko przez moment" - powiedział prezydent.

Wyraził przekonanie, że pandemia koronawirusa pokazuje, że Polacy są solidarni w absolutnej większości. Jak dodał, szczególnie cieszy go, że bardzo wiele solidarności, ludzkiego ciepła, wrażliwości, empatii pokazali ludzie młodzi. "W dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często mówi się o znieczuleniu, że liczy się tylko pieniądz, że człowiek nie zwraca uwagi na drugiego człowieka to, co bardzo często obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, w całym tym trudnym czasie, było budujące" - powiedział.

Prezydent chce kolejnych spotkań

Prezydent mówił, że chciałby, aby piątkowe spotkanie było inauguracją cyklu spotkań z różnymi środowiskami, które były zaangażowane w walkę z pandemią. "Chce usłyszeć głosy z różnych stron podsumowujące (...), ale również formułujące postulaty co do tego, jakie są oczekiwanie, jakie zostały stwierdzone braki, co można poprawić" - mówił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rok temu przyjęta została Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, w której działania organizacji obywatelskich, społecznych w strukturze bezpieczeństwa państwa zostały ujęte jako ważny element. "Nikt z nas się nie spodziewał, że tak bardzo szybko w tak trudnej sytuacji, będziemy testować naszą zdolność jako społeczeństwa w tym zakresie. Uważam, że ten test wypadł co najmniej dobrze" - podkreślił prezydent.

Jak dodał, jest natomiast "pytanie nie, co organizacje społeczne mogą zrobić dla państwa, ale co polskie państwo może zrobić dla organizacji społecznych". Jak mówił, stąd piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Zaznaczył, że jako prezydent ma inicjatywę ustawodawczą.

