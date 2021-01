Fauci: mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy szczepić dzieci

- Mam nadzieję, że do późnej wiosny, wczesnego lata dzieci można już będzie szczepić - oznajmił Fauci podczas konferencji prasowej w Białym Domu.

Żadna ze stosowanych obecnie szczepionek na Covid-19 nie została zatwierdzona do użytku dla dzieci, a stanowią one około jednej czwartej populacji USA, zaś do osiągnięcia społecznej odporności należy zaszczepić na koronawirusa od 75 do 85 proc, mieszkańców kraju - pisze Associated Press.

