Eksport szczepionek. KE wprowadza mechanizm autoryzacji

- Dziś Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze, zgodnie z którym eksport pewnych produktów staje się przedmiotem autoryzacji. Dotyczy to przejrzystości eksportu szczepionek przeciw Covid-19 - oznajmił Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

- Nie możemy tracić czasu z powodu tego, że szczepionki nie będą dostarczone zgodnie z harmonogramem. Żeby to osiągnąć musimy zapewnić, że wszystkie kontrakty na zakup szczepionek będą przestrzegane. Zapłaciliśmy tym firmom za zwiększenie produkcji i teraz oczekujemy, że wywiążą się z zobowiązań - dodał wiceszef KE.

"Brakowało transparentności"

- Celem jest zapewnienie pełnej transparentności. Brakowało jej dotychczas. Jeśli będzie taka potrzeba to (mechanizm) zapewni nam też narzędzie do zagwarantowania dostaw szczepionek - powiedział Dombrovskis podczas konferencji prasowej w Brukseli.

- Komisja podjęła zdecydowany krok, który pozwoli nam zbierać dokładne informacje o produkcji szczepionek i o tym, gdzie producenci mają zamiar je eksportować. (...) Stosowanie mechanizmu jest ograniczone w czasie i dotyczy tylko tych szczepionek przeciw Covid-19, które KE zakontraktowała - dodał.

Mechanizm ma być stosowany do końca marca.

Unijne ograniczenia w eksporcie szczepionek do państw trzecich mają obowiązywać do marca, ale KE chce by koncerny dostarczyły informacje o swoich dostawach z ostatnich 3 miesięcy-to odp. @VDombrovskis na pytanie, czy regulacje są reakcją na eksport "unijnych dawek" do W.Brytanii.