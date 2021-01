Dwa razy był w więzieniu za znęcanie się nad matką. Teraz może trafić tam po raz trzeci

Za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką odpowie 51-letni mieszkaniec powiatu pilskiego (woj. wielkopolskie). Mężczyzna do tej pory dwa razy był za to w więzieniu. Podejrzany został tymczasowo aresztowany – przekazała w piątek policja.

Oficer prasowy policji w Pile mł. asp. Jędrzej Panglisz poinformował, że po kolejnym zgłoszeniu 21 stycznia funkcjonariusze zatrzymali 51-latka, który w przeszłości dwukrotnie odbywał karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną.

- Śledczy ustalili, że mężczyzna nadużywał alkoholu. Kiedy był pijany stawał się agresywny i wulgarny. Potrafił szarpać, bić oraz zmuszał do określonego zachowania. Będąc pod wpływem alkoholu nakazywał swojej ofierze słuchać przez wiele godzin tego, co ma do powiedzenia. Nie tolerował sprzeciwu. W takim wypadku stosował przemoc i groźby – opisał Panglisz.

Zwiększą mu karę?

51-latkowi przedstawiono zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką.

Grozi za to do pięciu lat więzienia, ale ponieważ sprawca działał w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.

23 stycznia Sąd Rejonowy w Pile na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

rsr/ PAP, polsatnews.pl