Wjeżdżał wozem strażackim do garażu. Śmiertelnie potrącił kobietę

Do tragicznego wypadku doszło na Bemowie. Kierowca podczas manewrów jednego z wozów strażackich potrącił kobietę. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Niestety nie udało się uratować jej życia.

Do wypadku doszło w czwartek o godz. 10:30 przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 przy ulicy Powstańców Śląskich na Bemowie. Kiedy kierowca wozu chciał wjechać do garażu, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna potrącił kobietę.

Poszkodowana straciła przytomność. Jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia pierwszej pomocy udzielili jej strażacy. Kobietę przewieziono do szpitala.

fot. PAP/Rafał Guz

Stan kobiety od początku był określany jako ciężki. Niestety jej życia nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności wypadku.

ms/grz/ se.pl