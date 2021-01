Prezydent: Polska pionierem rehabilitacji osób po COVID-19

Prezydent odwiedził w czwartek Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach, w którym prowadzony jest program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19.

Prezydent zaznaczył, że jest to pierwsze tego typu miejsce w Polsce a realizowany tutaj specjalny program fizjoterapii i rehabilitacji ma charakter pionierski, zarówno w Polsce jak i w Europie. - Jesteśmy w tym zakresie pionierami z całą pewnością jest to powód do dumy - mówił Duda. Jak zaznaczył, merytoryczną i naukową opiekę na oddziałem rehabilitacji ozdrowieńców prowadzi prof. Jan Szczegielniak.

"W tej chwili trwają zapisy na 2022 rok"

Duda powiedział, że pilotażowy program rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 jest realizowany w szpitalu w Głuchołazach od września ub.r., początkowo korzystało z niego 60 osób, w tej chwili jest rehabilitowanych 90 osób, a wkrótce, w najbliższych tygodniach, będzie mogło być rehabilitowany już 120 osób.

- Na pytanie, czy ten oddział jest sukcesem czy nie, czy ta terapia jest skuteczna, czy pomaga ludziom, najlepsza odpowiedzią jest to, że w tym roku nie ma już żadnych miejsc, wszystkie miejsca do końca roku są już zajęte. W tej chwili trwają zapisy na 2022 rok - powiedział prezydent.

Jak mówił, realizowany w szpitalu w Głuchołazach program rehabilitacji ozdrowieńców, których organizmy odczuwają jednak nadal skutki przebytej choroby COVID-19, w tym skutki psychologiczne i neurologiczne, został opracowany przez prof. Szczegielniaka i jego współpracowników. Wskazał, że realizowana terapia jest kompleksowa, nie jest to tylko wąsko pojęta rehabilitacja w sensie fizycznym.

"Takich ośrodków powinno być więcej"

Prezydent zaznaczył, że prof. Szczegielniak przez ostanie dwa lata był członkiem Narodowej Rady Rozwoju. - W najbliższych tygodniach będziemy inaugurowali Radę ds. Ochrony Zdrowia w ramach nowej Narodowej Rady Rozwoju. Pan profesor zgodził się również w tej nowej Radzie brać udział - powiedział Duda.

Podkreślił, że ośrodków takich jak ten w Głuchołazach powinno być w Polsce więcej, by "dostępność terapii rehabilitacyjnej, pocovidowej była większa, by wszyscy, którzy jej potrzebują mogli z niej skorzystać".