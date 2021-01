Ponad 100 niewolników uratowanych. "Kamień milowy" w walce z handlem ludźmi

W 64 skoordynowanych nalotach wzięło udział ponad 500 osób.

Większość ze 118 uwolnionych znaleziono na obszarach wiejskich - wielu zbierało pomarańcze w stanie Goias. Kilku innych pracowało w sklepach w Sao Paulo, a dwie osoby były pokojówkami w Rio de Janeiro - jedna z nich przez około 40 lat.

Wśród uratowanych były osoby starsze, rdzenni mieszkańcy, nastolatki i osoby o specjalnych potrzebach.

55 tysięcy osób pracowało w niewolniczych warunkach

Od 1995 roku, kiedy to Brazylia powołała grupę zadaniową do spraw walki z niewolnictwem, odnaleziono ponad 55 tys. osób, które pracowały w warunkach podobnych do niewolnictwa. W 2020 roku znaleziono ponad 940 takich osób - o około 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

W Brazylii niewolnictwo definiuje się jako pracę przymusową, obejmującą również niewolę za długi, poniżające warunki pracy, długi czas pracy, który stanowi zagrożenie dla zdrowia, oraz pracę, która narusza ludzką godność.

rsr/bas/ PAP, polsatnews.pl