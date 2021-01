Ostatnie chwile życia 16-latki uwiecznione na wideo z TikToka. Została zastrzelona

16-letnia Kalecia Williams tańczy sama w pokoju hotelowym. W pewnym momencie dziewczyna zauważa, że ktoś wchodzi do pokoju. Wyraźnie zaskoczona zakrywa kamerę dłonią - to całe wideo, które nastolatka nagrała i opublikowała w serwisie TikTok tuż przed swoją śmiercią. Kilka minut później została postrzelona. Rodzina zmarłej próbuje ustalić, co się wydarzyło.