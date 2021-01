Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie. W nocy będzie ślisko na drogach w całym kraju

W nocy z czwartku na piątek na drogach całego kraju może być ślisko. To skutek wieczornych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie, a na południu marznącego deszczu. - Będzie ślisko na drogach i chodnikach - ostrzegł rzecznik IMGW.

- Do godz. 9 w piątek rano obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzeniu - przekazał. - Nocą ostrzeżenia dotyczą południowej części woj. lubuskiego, centralnej i południowej części woj. wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i częściowo małopolskiego oraz świętokrzyskiego" - wymienił. "Przy gruncie temperatura w centralnej Polsce wyniesie -4st. C - dodał rzecznik.

W nocy intensywne opady śniegu i silny wiatr

W nocy - wg. prognoz IMGW - mogą wystąpić intensywne opady śniegu. - Od ok. 5 do 7 cm na zachodzie Mazur, ok. 4 do 5 cm na północy Mazowsza i w centrum, do ok. 2 do 3 cm śniegu na Pomorzu, Kujawach i w Sudetach - powiedział Walijewski.

ℹ Prognoza na noc 28/29.01.2021 r.🌚 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu❄, na... Opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB Czwartek, 28 stycznia 2021

Będzie wiał wiatr zachodni, najsilniejszy na północy i na południu, co może - szczególnie w rejonach górskich - powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMiGW.

Temperatura od do -7 st. C w rejonach podgórskich i -6 st. C na wschodzie Polski do zera na Pomorzu.

Rano w piątek na północy kraju mogą tworzyć się mgły.

rsr/ PAP