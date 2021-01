- Mam jednoznaczne zdanie o ludziach, którzy wyłamują się z zasad przyjętych przez jakąś wspólnotę. To jest zdrada. A do zdrady mam podejście jednoznaczne. (…) Gdyby to ode mnie zależało, wyrzuciłbym go z partii – mówi Interii Leonard Krasulski, członek prezydium klubu parlamentarnego PiS, który w ten sposób odnosi się do zaszczepienia posła Zbigniewa Girzyńskiego.