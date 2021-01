Nowe restrykcje na Słowacji. Bez testu zakaz wychodzenia z domu

Bez aktualnego testu można wyjść do najbliższego sklepu lub apteki. Można też udać się do lekarza, na szczepienie przeciwko COVID-19 lub test.

Zakaz nie dotyczy spacerów z dzieckiem do trzeciego roku życia lub z psem, w promieniu kilometra od miejsca zamieszkania. Testu nie muszą mieć też osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przebyły COVID-19 lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjęły drugą dawkę szczepionki.

Nowe zasady do lutego

Słowacka policja zapowiedziała zaostrzone kontrole. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu jest potrzebne w drodze do pracy, na pocztę lub do banku. Negatywny wynik testu na koronawirusa muszą mieć też osoby spacerujące i uprawiające sport na świeżym powietrzu, z wyjątkiem dzieci do 15. roku życia i seniorów powyżej 65. roku życia.

Do 2 lutego przepisy będą obowiązywać w całym kraju, a w powiatach z największym odsetkiem zakażeń zakaz zostanie przedłużony o pięć dni.

Jak wynika z danych słowackiego rządu, obecnie w tym kraju, liczącym 5,5 mln mieszkańców, jest 37 166 aktywnych przypadków zakażenia. 26 stycznia poinformowano o 1 590 nowych zakażeniach i 192 zgonach. Łącznie, od początku epidemii na Słowacji zakaziło się 238 617 obywateli, z czego 4 260 zmarło.

laf/ Interia