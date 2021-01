Najlepsze szkoły średnie. Ranking "Perspektyw"

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 23. przygotował miesięcznik "Perspektywy".

Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Najlepszy "Staszic"

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie – od lat jest w czołówce rankingu. W ubiegłym roku było na miejscu drugim, w 2019 r. – na pierwszym, w 2018 r. – na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.

"Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu), miejsce trzecie – XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (w ub.r. na piątym), miejsce czwarte – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. na trzecim), miejsce piąte – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (w ub.r. na siódmym).

Miejsce szóste zajęło – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, miejsce siódme – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, miejsce ósme – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, miejsce dziewiąte – LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, miejsce dziesiąte – V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, miejsce jedenaste – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, miejsce dwunaste – LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, miejsce trzynaste – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, miejsce czternaste – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, miejsce piętnaste – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Najlepsze Technikum

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (trzeci rok z rzędu na pierwszym na miejscu).

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności. Na przykład najlepsi uczniowie, którzy bardzo dobrze znają angielski, mogą przejść dwuletnie zajęcia specjalistyczne z systemów i sieci komputerowych CISCO. To przygotowanie do egzaminu, po którym drzwi do branży IT na całym świecie stoją przed nimi otworem.

Miejsce drugie w rankingu techników zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ubiegłym roku również na miejscu drugim), miejsce trzecie – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (w ub.r. na czwartym), miejsce czwarte – Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy (w ub.r. na szóstym), miejsce piąte – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. również na piątym).

Na miejscu szóstym znalazło się Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, na miejscu siódmym – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na miejscu ósmym – Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, na miejscu dziewiątym – Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, na miejscu dziesiątym – Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

Podrankingi szkół

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, a wśród techników – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W rankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu.