Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

We wszystkich punktach w kraju we wtorek przeciw COVID-19 zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku szczepień w Polsce. Drugą dawkę szczepionki przyjęło w Polsce 99,9 tys. medyków.

