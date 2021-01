W szpitalu w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii zmarł Polak, który kilka razy został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina. Część bliskich pana Sławomira oraz polskie władze do końca walczyli, by mężczyzna mógł być leczony w naszym kraju. Jego stan znacznie pogorszył się w poniedziałek.

Pan Sławomir, mężczyzna w średnim wieku, który od kilkunastu lat mieszkał w Anglii i który 6 listopada 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, zmarł we wtorek. Rodzina poinformowała o tym po godz. 16:00.

Według szpitala w Plymouth, gdzie przebywał, doszło u niego "do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu".

Szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny.

Przeciwne były jednak zamieszkałe w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Wielkiej Brytanii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica.

Brytyjscy lekarze nie zgodzili się na transport Polaka

Pomoc zaoferowali także polscy lekarze z kliniki "Budzik". – Nie ma problemu z przewiezieniem pacjenta do nas. Nie jest pod respiratorem, nie wymaga podtrzymywania życia w sposób nadzwyczaj sztuczny - powiedział w rozmowie z Interią prof. Wojciech Maksymowicz, poseł Porozumienia i członek rady nadzorczej kliniki.

We wtorek Polsat News dowiedział się nieoficjalnie, że nie będzie transportu Polaka ze szpitala w Plymouth w Wielkiej Brytanii do naszego kraju. Nie zgodzili się na to brytyjscy lekarze.

Sąd wydał zgodę na odłączenie aparatury

15 grudnia 2020 r. Sąd Opiekuńczy orzekł, że w obecnej sytuacji podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie i w związku z tym odłączenie aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem, zaś mężczyźnie należy zapewnić opiekę paliatywną, by do czasu śmierci zachował jak największą godność i jak najmniej cierpiał.

W styczniu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ponownie nie przyjął skargi złożonej przez rodzinę mężczyzny, a to pozwoliło szpitalowi ponownie odłączyć podawanie pacjentowi pożywienia i wody.

Jak mówiła matka pana Sławomira, w trakcie wizyty członków rodziny w szpitalu pan Sławomir płakał, ruszał głową, reagował na głos, zatem "nie można było mówić o tym, że znajduje się on w śpiączce ani tym bardziej w stanie wegetatywnym", lecz jest to już "stan minimalnej świadomości".

Jej zdaniem, szpital nie wykonał wszystkich badań w związku z poprawą stanu mężczyzny.

jo/wka/ polsatnews.pl, PAP