Szef unijnej dyplomacji odwiedzi Rosję. Chodzi o Nawalnego

Szef unijnej dyplomacji i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell poinformował w poniedziałek, że uda się do Rosji w pierwszym tygodniu lutego na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Po raz kolejny zaapelował o uwolnienie Aleksieja Nawalnego.

- Poinformowałem Radę UE o swoim zamiarze odwiedzenia Moskwy, korzystając z zaproszenia od ministra Ławrowa. Będzie to miało miejsce w pierwszym tygodniu lutego. Będzie to dobra okazja, żeby przedyskutować z moim rosyjskim odpowiednikiem wszystkie ważne tematy (...) a także odbyć strategiczną rozmowę o naszych relacjach z Rosją, ponieważ Rada Europejska w marcu będzie miała sesję poświęconą tej kwestii - oznajmił Borrell w poniedziałek podczas konferencji prasowej po Radzie do Spraw Zagranicznych.

- Aresztowanie Nawalnego i zdławienie demonstracji poparcia dla niego Rada uznała za całkowicie nieakceptowalne. Potępiła masowe zatrzymania i brutalność policji. Apelujemy do Rosji o wypuszczenie pana Nawalnego i innych zatrzymanych - dodał.

