Wielkopolska. Pies dotkliwie pogryzł kobietę

Pies dotkliwie pogryzł kobietę, zaatakował także mężczyznę, który próbował jej pomoc. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Słupcy (wielkopolskie). Sprawę wyjaśnia policja.

Jak podały w niedzielę lokalne media, do zdarzenia doszło w okolicach jednej z galerii handlowych w Słupcy.

ZOBACZ: Pies pogryzł 12-latka. Sąd uchylił areszt dla 50-letniego właściciela

- Wsiadającą już do samochodu kobietę zaatakował przebiegający tamtędy pies rasy mieszanej podobny do owczarka niemieckiego. Jak relacjonują świadkowie, zwierzę z niewyjaśnionych przyczyn rzuciło się na nią i zaczęło gryźć. Przeraźliwy krzyk kobiety usłyszała trójka przechodniów, która była na spacerze razem ze swoim psem. Był on tak głośny, że słyszany był już obok postoju dla taksówek – podał w niedzielę portal twojaslupca.pl.

Pies uciekł przez otwartą furtkę

Na pomoc kobiecie ruszyło dwóch mężczyzn; jednego z nich także zaatakowało agresywne zwierzę.

ZOBACZ: Pies zamarzł na śmierć. Rodzina: padł to padł

Według doniesień lokalnych mediów, kobieta doznała licznych ran nóg oraz pleców. Właścicielka zwierzęcia miała tłumaczyć, że ktoś otworzył furtkę jej posesji i pies uciekł.

Sprawę wyjaśnia policja.

WIDEO - Tajemnicza śmierć i astronomiczny rachunek za sprowadzenie ciała Polaka z Afryki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP