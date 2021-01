Doradca francuskiego rządu: prawdopodobnie potrzebny jest trzeci lockdown

- Prawdopodobnie będziemy musieli wprowadzić kolejną kwarantannę. To decyzja polityczna, czy będzie ona miała tak ścisły charakter jak w marcu, czy nieco lżejszy jak w listopadzie - oświadczył Delfraissy na antenie stacji BFM TV.

- Jeżeli nie wprowadzimy ściślejszych ograniczeń znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji, jak w połowie marca (...), ten tydzień jest kluczowy i politycy muszą podjąć decyzję - podkreślił.

Delfraissy wyjaśnił, że surowsze obostrzenia trzeba zastosować z powodu szerzenia się we Francji nowych wariantów SARS-CoV-2, które są bardziej zakaźne niż poprzednio dominująca odmiana. Naukowiec zaznaczył, że o ile wariant brytyjski wydaje się nie wpływać na skuteczność działania szczepionek przeciw Covid-19, to niektóre badania pokazują, że szczepionki mogą gorzej chronić przed zakażeniem odmianą południowoafrykańską i brazylijską.

Informacje o kolejnych obostrzeniach przekażą w środę

W środę przewidziane jest wystąpienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w związku z wprowadzeniem kolejnych ewentualnych obostrzeń sanitarnych.

