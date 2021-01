Niektóre z laptopów przekazanych dzieciom w Anglii do nauki zdalnej były zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Robak komputerowy miał korzystać z rosyjskich serwerów i sam pobierać pliki - poinformowało BBC. Sprawę wyjaśnia ministerstwo edukacji.

Do tej pory szkoły otrzymały ponad 800 tys. laptopów. Urządzenia miały być przekazane rodzinom uczniów, które nie mogły pozwolić sobie na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Jako pierwsi o "podejrzanych plikach" znajdujących się na laptopach poinformowali nauczyciele ze szkoły w Bradford. Jak przekazali, wiele z nich zostało zainfekowanych samoreplikującym się robakiem komputerowym Garmarue.I, który kontaktuje się z rosyjskimi serwerami.

"Jesteśmy świadomi problemu, który dotyczy małej liczby urządzeń. Nadaliśmy tej sprawie wysoki priorytet, by rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe" - zapewniło BBC News ministerstwo edukacji. Przedstawiciele władz dodali, że są w stałym kontakcie z nauczycielami. Apelują, by szkoły sprawdzały bezpieczeństwo swojej własnej sieci.

"Powód do zmartwień"

Według firmy Microsoft Garmarue.I jest w stanie pobierać szkodliwe pliki na dysk, a ostatecznie przejąć kontrolę nad urządzeniem. W przypadku gdy nie zostanie wykryty, może kolekcjonować prywatne dane użytkownika, takie jak aktywność w sieci i informacje o rachunku bankowym.

- Fakt, że laptopy nie zostały sprawdzone i wyczyszczone przed wysłaniem ich do dzieci, jest powodem do zmartwień - przekazał George Glass, szef bezpieczeństwa sieci w firmie Redscan.

Eksperci informują, że w przypadku podejrzenia infekcji należy włączyć tryb awaryjny komputera i przeprowadzić pełne skanowanie programem antywirusowym. w ostatecznym pozbyciu się "robaka" konieczna może okazać się pomoc profesjonalnych informatyków.

bas/prz/ BBC News, polsatnews.pl