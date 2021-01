Próba samospalenia w Mińsku. "Poparzenia 50 proc. ciała"

Do próby samospalenia doszło w piątek na Placu Niepodległości w Mińsku. Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna ma poparzone 50 proc. powierzchni ciała. Trafił do szpitala.

O zdarzeniu na swoim Twitterze poinformował Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Przekazał powołując się na ministerstwo zdrowia Białorusi.

Ministerstwo Zdrowia BY o samospaleniu się w Mińsku: Mężczyzna jest nieprzytomny, ma oparzone 50 proc. ciała, został przewieziony do szpitala #białoruś — Andrzej Poczobut (@poczobut) January 22, 2021

"Mężczyzna jest nieprzytomny, ma oparzone 50 proc. ciała, został przewieziony do szpitala" - napisał na Twitterze. Jak podają lokalne portale, świadkowie twierdzą, że mężczyzna został pobity przez strażników przy pomocy gaśnic. Karetka zabrała go do szpitala.

В центре Минска человек поджег себя. pic.twitter.com/jzAqsxKFMV — Maxim Pushkin (@mc_maxim) January 22, 2021

"Trwa wyjaśnianie"

- Był incydent. Teraz policja nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji. Na miejsce zdarzenia przybył zespół dochodzeniowy, trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności, po zakończeniu czynności pojawi się oficjalny komentarz - powiedziała portalowi Onliner przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Volha Chamadanava.

Jeszcze jedno nagranie samospalenia w centrum Mińska #białoruś pic.twitter.com/r3icX8c6Nl — Andrzej Poczobut (@poczobut) January 22, 2021

35-letni mężczyzna przeżył. Nie ma informacji o przyczynach samospalenia.

laf/prz/ polsatnws.pl, novychas.by