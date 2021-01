Wielki pożar w zakładzie produkującym szczepionki. Nie żyje 5 osób

Zdarzenie miało miejsce w zachodnich Indiach, w mieście Pune na terenie fabryki Gopal Patti.

ZOBACZ: Duży pożar w Lublinie. Paliła się hala ze sprzętem AGD

- Pożar wybuchł około godziny 14:00 w nowo wybudowanym budynku w M SSE III w rejonie Manjri. Przyczyną pojawienia się ognia była iskra spawalnicza. Znajdujący się w pobliżu materiał łatwopalny jeszcze pogorszył sytuację. Gaszenie ognia zajęło około dwóch-trzech godzin - poinformował Rajesh Tope, minister zdrowia ze stanu Maharasztra, cytowany przez "The Hindu".

UPDATE — At least 5 dead after fire breaks out at building under construction at Serum Institute of India, officials say https://t.co/7mQiJetnU8 pic.twitter.com/EOU0e7DdEK — DAILY SABAH (@DailySabah) January 21, 2021

Mężczyzna powiedział, że w spalonym budynku odnaleziono ciała pięciu osób. Burmistrz Pune Murlidhar Mohol poinformował, że byli to pracujący tam robotnicy. Kondolencje rodzinom ofiar złożył Adar Poonawalla, dyrektor generalny Serum Institute of India (SII).

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

"Właśnie otrzymaliśmy niepokojące informacje. Po dalszym dochodzeniu dowiedzieliśmy się, że w tym wypadku, niestety, zginęło kilka osób. Jesteśmy głęboko zasmuceni i składamy najgłębsze kondolencje członkom rodzin zmarłych" - napisał na Twitterze.

Szczepionki przeciw COVID-19 bezpieczne

Rajesh Tope przekazał, że magazyn ze szczepionkami przeciw koronawirusowi nie został uszkodzony. Powiedział, że znajduje się on w pewnej odległości od miejsca, w którym wybuchł pożar.

ZOBACZ: Bangladesz: stracili wszystko. Wielki pożar w obozie dla uchodźców

Informacje potwierdził Komisarz Policji Pune, Amitabh Gupta. - Zgodnie z informacjami uzyskanymi od SII: nie ma żadnego niebezpieczeństwa ani zagrożenia pożarem dla szczepionek przeciwko COVID-19. Żadna produkcja nie odbywała się na tym piętrze - wyjaśnił.

Fire breaks out at Terminal 1 gate of #SerumInstituteOfIndia of India in Pune.



This is, however, not the building where the #CovishieldVaccine is being manufactured. pic.twitter.com/zEzIAlRExt — editorji (@editorji) January 21, 2021

Śledztwo w sprawie pożaru zapowiedział Uddhav Thackeray, naczelny minister stanu Maharasztra. - Zostanie wszczęte dochodzenie, które pozwoli ustalić przyczyny pożaru - poinformował.

Serum Institute of India współpracuje z naukowcami z Oxfordu oraz koncernem farmaceutycznym AstraZeneca przy produkcji szczepionki "Covishield".

W zeszłym miesiącu Adar Poonawalla udzielił wywiadu dla "The Associated Press". Wyraził podczas niego nadzieję na zwiększenie mocy produkcyjnych firmy. Szacował, że do 2021 roku jest w stanie ona wyprodukować do 2,5 miliarda dawek szczepionki. Budynek, który spłonął, miał za zadanie pomóc w tym projekcie.

WIDEO - Trump przepycha się na szczycie NATO Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ac/ "The Hindu"