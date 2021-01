Pożar w domu seniora na Ukrainie. Są ofiary śmiertelne

Ogień pojawił się tuż po godz. 15 (godz. 14 w Polsce). Po godzinie 16 na miejscu znaleziono ciała 15 osób - podała służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Pożar, który zlokalizowano po godzinie 16, objął około 100 metrów kwadratowych.

At least 15 people were killed and five injured in a fire in a nursing home in the town of #Kharkiv in eastern #Ukraine#Украины#Харькове pic.twitter.com/IJgwzn6J2u