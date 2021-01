Chciał zrobić niepowtarzalne selfie. Zepchnął kobietę do rwącej rzeki

Kobieta 3 stycznia wybrała się ze znajomymi na piknik. Udali się nad rzekę Kanakund leżącą w pobliżu Wielkiego Kanionu Odisha, w rejonie dystryktu Sundargarh.

Tragiczne selfie

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak Nirupama Prajapati wykonuje zdjęcia na rzecznych skałach i przybiera różne pozy do selfie.

Po chwili w kadrze pojawia się także mężczyzna, który również chciał wykonać fotografię. Nagle stracił on równowagę i wpadł na kobietę, spychając ją ze skał wprost w nurt rzeki. Woda była płytka, ale rwącą. Wkrótce kobieta zniknęła z oczu osobom stojącym w pobliżu.

Shocking-Viral Video of #Sundargarh Girl’s Drowning Death Scene While Taking Selfie At Picnic Spot from atop slippery #rock

This captured video taken by one of her friends vividly depicts the deceased girl#Odisha #SelfieShocker pic.twitter.com/WxyEyFV0xJ