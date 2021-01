Znęcał się nad psem i wyrzucił go przez okno. Nie trafi do aresztu

Mieszkaniec Łomży (Podlaskie) podejrzany o znęcanie się i zabicie psa, którego wyrzucił przez okno z wysokości kilkunastu metrów, nie trafi do aresztu. Miejscowy sąd nie uwzględnił we wtorek takiego wniosku prokuratury. Śledczy nie wykluczają zażalenia na to postanowienie.