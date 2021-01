Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Opublikowany w poniedziałek w Genewie wstępny raport niezależnego gremium ekspertów na temat globalnych działań przeciwko zagrożeniu koronawirusem głosi, iż władze Chin mogły w styczniu ubiegłego roku energiczniej egzekwować przedsięwzięcia hamujące rozwój pandemii. Eksperci krytykują również Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) za to, że do 30 stycznia nie zadeklarowała międzynarodowego stanu pogotowia.

fot. PAP/EPA/ROMAN PILIPEY